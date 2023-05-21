İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş açıklama

İyi Parti'den istifa eden eski İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu, "Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz" dedi.

Ağıralioğlu, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın İYİ Parti'den ayrılma süreci ve 14 Mayıs seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Ağıralioğlu, “Ben AK Parti'nin aldığı oyu siyasi münakaşalardan hariç o kadar kıymetli bir oy bilirim ki. Bu oy var zaten. Şimdi Türk milliyetçiliği... 'Döke saça kazanırız Kemal Bey'le' deniliyordu. Buyurun döke saça kaybettiniz, milletin umudunu. Ertesi gün şöyle bir şey oluyor YSK'nın önünde toplanılıp ‘oylarımız çalındı’ diyorlar. Millette artık şöyle bir şey oluştu: Bunlar oylarına sahip olamıyorlar, memlekete nasıl bakacaklar. ‘İlk turda kazanırız’ dediniz tutmadı, ‘300'ü geçeriz’ dediniz tutmadı. ‘Sahaya inecekler, bizi kurşunlayacaklar’ dediniz tutmadı, ‘oylarımız çalındı’ dediniz tutmadı, seçim sayımın bitmesine 2 saat kala ‘kazandık’ dediniz tutmadı. Yahu biraz mahcup olur musunuz?” dedi.

"Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz"

Ağıralioğlu, “Doğru siyaset doğru stratejiyle muhalefet kazanabilirdi. Doğru stratejiyle yüzde 70 alabilirdi. Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz” şeklinde konuştu.

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