İyi Parti'den İstanbul Havalimanı açıklaması: Karşı çıkamayız

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, İstanbul Havalimanı hakkında konuştu.

"Tesisin hayırlı olmasını diliyoruz"

Paçacı, milletin hayrı için yapılanlara partilerinin karşı çıkmasının mümkün olmadığını belirterek, "Tesisin (İstanbul Havalimanı) ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bizim itirazımız, bu tesis açılışının milletimizin en büyük kazanımı olan Cumhuriyet'in seneidevriyesinde yapılması ve Cumhuriyet kutlamalarının başkent dışına çıkarılmasıdır." dedi.

İsim için öneri Meclis’e sunuldu

Paçacı, 29 Ekim'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nın adının Atatürk Havalimanı olmasını gerektiğini ve buna ilişkin öneriyi 40 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunduklarını söyledi.