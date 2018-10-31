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İyi Parti'den İstanbul Havalimanı açıklaması: Karşı çıkamayız

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, milletin hayrı için yapılanlara partilerinin karşı çıkmasının mümkün olmadığını belirterek, açılışın 29 Ekim'de yapılmasını eleştirdiklerini ifade etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 16:11
İyi Parti'den İstanbul Havalimanı açıklaması: Karşı çıkamayız

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, İstanbul Havalimanı hakkında konuştu.

"Tesisin hayırlı olmasını diliyoruz"

Paçacı, milletin hayrı için yapılanlara partilerinin karşı çıkmasının mümkün olmadığını belirterek, "Tesisin (İstanbul Havalimanı) ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bizim itirazımız, bu tesis açılışının milletimizin en büyük kazanımı olan Cumhuriyet'in seneidevriyesinde yapılması ve Cumhuriyet kutlamalarının başkent dışına çıkarılmasıdır." dedi.

İsim için öneri Meclis’e sunuldu

Paçacı, 29 Ekim'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nın adının Atatürk Havalimanı olmasını gerektiğini ve buna ilişkin öneriyi 40 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sunduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 16:11
  1. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı
  2. Meral Akşener
  3. yeni havalimanı
  4. İstanbul havalimanı
  5. İyi Parti

YORUM YAZ

  • Al8mAl8m1 sa önce
    ...yeri göğü ataturkmu yapacağız ismi gayet uygun ve güzel başka isimlere gerek yok haddinizi bilin ozaman kazım Karabekir verelim marasal Fevzi çakmak verelim Abdülhamit verelim nedersiniz.....
  • Fikri hürFikri hür1 sa önce
    Bu mudur yapacaginiz hizmet.isim bulmak mi?
  • Atila SARUHAN Atila SARUHAN 1 sa önce
    Bir kere şerefsizlere taviz verdinmi..... Arkası gelir. Hülasa; İSTANBUL ABDULHAMİD HAN ULUSLARARASI HAVALİMANI olmadığı sürece, Bu şerefsizlerin ve şerefsizliklerin önüne geçmek oldukça güç.
  • m61m611 sa önce
    Bu beyinsizlerle biz biryere varamayız
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