İYİ Parti'den İmamoğlu'na sert tepki
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener ve terör sevici HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı 8 Mart paylaşımına İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tepki göstererek bu tweeti doğru bulmadığını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı ve Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımını yorumladı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:
"Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum."
İYİ Partililer tepki gösterdi