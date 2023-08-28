İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a seçim resti! Özlale: Konuşursam gündem oluruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamalarının yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den İmamoğlu ve Yavaş hakkında çarpıcı bir çıkış daha geldi.

Halk TV ekranlarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kendileri için bir hükmü kalmadığını vurgulayan Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." diye konuştu.

'Konuşursam gündem oluruz'

Özlale, "Rahatlıkla kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. Mart başında hangi anket şirketine bakarsanız bakın Erdoğan karşısında kazanması en zor adayı bize aday olarak son ana kadar saklayıp ondan sonrasında da söylediler. Yaşananları biraz daha açabilirim konuşursam da gündem oluruz" ifadelerini kullandı.

Akşener de iki ismi eleştirmişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kocatepe Zafer Alanı'nda yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.