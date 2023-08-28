  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı üç şehir belli oldu! Maalesef zirve bizim... İsyan ettiren rakamlar

Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir

Naci Görür 'Deprem beklentim biraz değişti' deyip Türkiye'yi uyardı: 700 kilometre canlı fay üzerindeler diyerek duyurdu

Kavun çekirdekleri Türkiye'yi zengin edebilir! Türk bilim insanı bomba çalışmasının sonucunu duyurdu

Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...

Resmi açıklama geldi! Türk savaş gemileri 72 saat içerisinde hareket edecek

Okyanus ve denizlerde tehlike senaryosu: Bölgede rekor sıcaklık, kimse her şey düzeldi sanmasın! Dünyayı neler bekliyor!

İşte Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB gerçeği! Neredesiniz ey çevreci tayfası...

Siz de yaşıyor olabilirsiniz! İşte travma sonrası stres bozukluğuna dair detaylar

TEKNOFEST Ankara'da! ASELSAN rüzgarı bomba gibi ses getirecek: Milli Muharip Uçaklarımızı, KIZILELMA, ANKA'yı geliştiriyor!
Gündem İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a seçim resti! Özlale: Konuşursam gündem oluruz
Gündem

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş'a seçim resti! Özlale: Konuşursam gündem oluruz

Yeniakit Publisher
2023-08-28 01:13:00 -

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP ve İYİ Parti büyük bir hezimet yaşadı. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Meral Akşener'in ardından İYİ Partili Ümit Özlale'den de dikkat çeken bir çıkış geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamalarının yankıları sürerken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den İmamoğlu ve Yavaş hakkında çarpıcı bir çıkış daha geldi.

Halk TV ekranlarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kendileri için bir hükmü kalmadığını vurgulayan Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." diye konuştu.

'Konuşursam gündem oluruz'

Özlale, "Rahatlıkla kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. Mart başında hangi anket şirketine bakarsanız bakın Erdoğan karşısında kazanması en zor adayı bize aday olarak son ana kadar saklayıp ondan sonrasında da söylediler. Yaşananları biraz daha açabilirim konuşursam da gündem oluruz" ifadelerini kullandı.

Akşener de iki ismi eleştirmişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar Kocatepe Zafer Alanı'nda yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.

Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den kritik İyi Parti yorumu
Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den kritik İyi Parti yorumu

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahçeli ittifak çağrısı yapmıştı! AK Parti'den kritik İyi Parti yorumu

Mehmet Sevigen'den Kılılçdaroğlu'na, İYİ Parti tehdidi: Gök kubbeyi başına yıkarız
Mehmet Sevigen'den Kılılçdaroğlu'na, İYİ Parti tehdidi: Gök kubbeyi başına yıkarız

Gündem

Mehmet Sevigen'den Kılılçdaroğlu'na, İYİ Parti tehdidi: Gök kubbeyi başına yıkarız

İYİ Parti kurucusundan Akşener'e tepki: Ondan ancak çakma ‘Tomris’ olur
İYİ Parti kurucusundan Akşener'e tepki: Ondan ancak çakma ‘Tomris’ olur

Siyaset

İYİ Parti kurucusundan Akşener'e tepki: Ondan ancak çakma ‘Tomris’ olur

İYİ Partili Usta'dan tarihi seçim itirafı! 'Karşımıza her yerde terör meselesi çıktı'
İYİ Partili Usta'dan tarihi seçim itirafı! 'Karşımıza her yerde terör meselesi çıktı'

Gündem

İYİ Partili Usta'dan tarihi seçim itirafı! 'Karşımıza her yerde terör meselesi çıktı'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23