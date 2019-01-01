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İYİ Parti'den flaş karar! Sandıklar zimmetlenecek

İYİ Parti, yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Binlerce kişinin eğitimden geçirileceği seçim çalışmalarında, İYİ Parti'nin 200 bin sandığı zimmetleyeceği öğrenildi.

01 Ocak 2019 Salı 12:43
İYİ Parti'den flaş karar! Sandıklar zimmetlenecek

İYİ Parti, binlerce kişiyi eğitimden geçirecek. İYİ Parti 200 bin sandığı da zimmetleyecek.

İYİ Parti’de bir taraftan CHP ile yapılan yerel seçimde güçbirliğinin il ve ilçelerle ilgili görüşmeleri devam ederken, diğer taraftan sandık güvenliği için strateji geliştiriliyor.

Hürriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yerel seçime üç ay kala sandıkların güvenliğinin sağlanması için harekete geçildi.

Sandık güvenliği özel çalışma

Sandık güvenliği konusunda ciddi bir çalışma yürüten İYİ Parti, binlerce kişiyi eğitimden geçirecek. Eğitim kapsamında ilk olarak ‘eğiticilerin eğitimi’ yapıldı. 81 il ve 958 ilçeden belirlenen sandık güvenliğinden sorumlu temsilcilerin ilk eğitimleri tamamlandı. Eğiticiler, aldıkları eğitimler doğrultusunda bulundukları il ve ilçelerde çalışma yürütecek, gönüllüleri ve müşahitleri bilgilendirecek.

İl ve ilçelerde belirlenen sandık güvenliğinden sorumlu temsilciler, ocak ve şubat aylarında ikinci kez eğitime alınacak. Bu kişilere Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) genelgesine göre sandık güvenliği eğitimi de verilecek.

İYİ Parti, seçim güvenliği konusunda görevlilerin eğitilmesinin yanı sıra sandıklarda ‘zimmet’ modeli de uygulayacak. Modele göre Türkiye çapındaki yaklaşık 200 bin sandık tek tek müşahitlere, sandık görevlilerine zimmetlenecek.

31 Mart günü binlerce sandık görevlisi kendisine emanet edilen sandıklara son ana kadar sahip çıkacak. Seçim öncesinden seçim sonrasına kadar, oyların sayılması, oy sayımı bittikten sonra yapılması gerekenler, tutanak tutma bu kişilerin en önemli görevi olacak.

Verileri anında merkeze gönderilecek

Yerel seçim için sandık sonuçlarının anlık olarak genel merkeze ulaşması için de kapsamlı bir sistem kuruluyor. Müşahitler kendilerine zimmetlenen sandıklardaki sonuçları kurulacak online sisteme girecek. Sisteme girilen veriler genel merkezden anında görüntülenecek, YSK’nın sonuçlarıyla da karşılaştırılacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:43
  1. İYİ Parti
  2. 31 Mart yerel seçimi

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