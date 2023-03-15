İYİ Parti’den flaş karar! O isim böyle duyurdu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti'de merkez yoklama kapsamında ön seçim kararı alındığını belirtti. "Ön seçim olacak ancak bu hakim nezareti yerine parti kontrolünde yapılacak; bir nevi temayül yoklaması gerçekleşecek" diyen Sarıkaya, özetle şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takviminde ön seçim süresini 5 gün gibi kısa tutunca şaşırdım.

Çünkü partilerin ön seçim yapabilmesi için adayların başvurusu, kayıtlı parti üyelerinin listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınması, sandıkların kurulması ve sayım işlemi oldukça külfetli bir süreç.

Bunun nedenini sorduğumda ise aldığım yanıt oldukça dikkat çekici oldu:

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“İYİ Parti dışında ön seçim yapacağını bize gayrı resmi yoldan bildiren olmadı. Onlar da sadece büyük şehirlerde ön seçim kararı almış. Sayı az olunca, süre de kısa tutuldu. Zaten erken seçim kararı olduğu için fazla zamanımız da yok…”

Öğle saatlerinde gelen haber ise ilkinden farklıydı:

“İYİ Parti de ön seçimden vazgeçtiğini bildirdi…”

Bu kez İYİ Parti yetkililerine danıştığımda ön seçime yönelik kararlılıklarının devam ettiğini, ancak YSK gözetiminde olmayacağını bildirdi.

Aktarıldığına göre İYİ Parti’nin önceki gün yapılan GİK toplantısında Genel Başkan Akşener’e yetki verilirken ön seçim konusu da ele alınmış.

İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kişinin başvuruda bulunduğu, listede ikinci sırada yer alanın da giremeyenin de aynı tepkiyi verdiği anımsatılıp, ön seçimle bu konunun çözülmesi önerilmiş.

Önce hakim nezaretinde YSK eliyle ön seçim görüşünde birleşilmiş.

Ancak bunun çok bürokratik sorunlar üreteceği ve rahat hareket etmelerinin önünü tıkayacağı görülünce merkez yoklama kapsamında ön seçim kararı alınmış.

Yani ön seçim olacak ancak bu hakim nezareti yerine parti kontrolünde yapılacak; bir nevi temayül yoklaması gerçekleşecek.

BÜYÜKKENTLERDE VE ANLAŞMA OLMAYANDA

Nereleri kapsayacağına yönelik karar da İYİ Parti lideri Akşener’e bırakılmış.

Genel kanı, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyük kentlerde yapılması yönünde.

İttifak partilerinin birlikte hareketinin olduğu yerlerde ise ön seçim düşünülmüyor.

Bunun yanı sıra, adayların eşit güçte olduğu aralarında tercih yapmakta zorlanıldığı yerler için de ön seçime gidileceğine vurgu yapılıyor.

Genel Başkan’ın da tercihinin geçerliliğini koruyacağının altı çiziliyor. (...)"