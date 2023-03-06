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Medya

İYİ Parti’den flaş hamle! Bunu yapacaklarını açıkladılar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, adaylık konusunda ‘üçüncü yol’ açacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 12:52:00 -
İYİ Parti’den flaş hamle! Bunu yapacaklarını açıkladılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırması sonrası tartışmalar sürüyor.

Bugün Saadet Partisi’nde düzenlenecek millet ittifakı toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması bekleniyor. Akşener’in toplantıya katılmayacağı açıklanmıştı.

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’na konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, aday konusunda ‘üçüncü yol’ açacaklarını söyledi. Akalın ayrıca Akşener’in adaylığını da işaret etti.

Akalın, şunları söyledi: “Aday çıkarma konusunda netiz. Üçüncü yol açacağız. İttifak şeklinde olup olmayacağı belli değil. Belki yüzde 7 barajı için demokratik şemsiye olacak bir zemin kurabiliriz. Genel başkanımız, ‘Başbakan olmak istiyorum’ derken, aslında iki belediye başkanının da önünü açmak için, hedeflerinden feragat etti. Hem anlaşılmasını hem örnek alınmasını istedi. Ama öyle olmadı. Bugün artık o feragat konusuz kaldı.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

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Yorumlar

Askan

Müthiş bir oyun içindeler bunlar efendileri söylemeden tuvalete dahi gidemezler
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