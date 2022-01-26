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Siyaset İYİ Parti'den CHP'ye sert tepki! "Oylarımızla seçildiklerini unutmuşlar"
Siyaset

İYİ Parti'den CHP'ye sert tepki! "Oylarımızla seçildiklerini unutmuşlar"

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, ittifak ortağı CHP'yi belediyeler üzerinden eleştirdi. Parti içinde "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" seslerinin yükseldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 21:11:00 -
İYİ Parti'den CHP'ye sert tepki! "Oylarımızla seçildiklerini unutmuşlar"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, ittifak ortağı CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.
"CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" seslerinin parti içinde açık açık dillendirildiğini vurguladı.

Ahmet Çelik, CHP'nin ittifak içerisindeki duruşunun İYİ Parti içinde rahatsızlık yarattığını söyledi. İttifak ortakları arasındaki sorunların çözülmediğine işaret etti.

Bir sonraki seçimlerde sorun yaşanabileceğini belirtti.

CHP'li belediyelere eleştiri

Bir gazeteye konuşan Ahmet Çelik, CHP'ye belediyeler üzerinden de tepki gösterdi.

CHP'li isimlerin seçimleri iki partinin ittifakı ile kazandığını hatırlattı. "CHP'li belediye başkanları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş" dedi.

Çelik, CHP'li başkanların İYİ Parti teşkilatlarını yok saydığını da vurguladı. Eleştirilerinin odağına İstanbul Büyükşehir Belediyesini koydu. "Sabırlar bitiyor" değerlendirmesi yapan Ahmet Çelik, CHP'li belediye başkanlarının tavrının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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