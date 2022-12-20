İYİ Parti'den CHP'ye sert cevap! Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e; İmamoğlu ile Yavaş'ın adaylığı konusunda "iç işlerimiz" diyerek sert bir tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu'na ilk yanıt İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' İYİ Parti ve CHP arasındaki kavgayı alevlendirdi.

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.

Kılıçdaroğlu sert çıkmıştı

Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'a hayır' demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı." dedi ve ortağını açıkça ikaz etti.

İYİ Parti'den ağır cevap

İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun uyarısının yanlış olduğuna dikkat çekerken, "Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı." ifadelerini kullandı.

"Kemal İstanbul'da beceremedi"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun 'iç işlerimize karışma' mesajına verdiği yanıt ise şöyle:

"Kazanacak aday vurgusuyla kazanacak 2 adayla ilgili değerlendirmeler, neden iç işlere müdahale olarak değerlendirilsin. İstanbul ve Ankara'da kazanan proje İYİ Parti'nin projesidir. Meral Hanım, İmamoğlu'na milletin iradesine sahip çıktı. İç işlerine karışma yorumları yanlış olur. Kemal Bey de İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmeyi sübjektif görüyorum. 'Benimle misiniz' demesindense 'kiminle kazanılabilir' demesi gerekiyordu. Akşener'in, Ekrem Bey ve Mansur Bey ismi olabilir demesinde de aynı motivasyon var."