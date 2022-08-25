İYİ Parti'den beklenen de buydu! Gülşen hanıma verilen gözaltı kararını...

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Gülşen'in sahne aldığı mekanda bir kişiden bahsederken, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." şeklindeki ahlak dışı ifadelerine tepki yağdı.

Gülşen'in sözlerine ilişkin sözde bir "kınama" mesajı paylaşan İYİ Parti Ankara milletvekili İbrahim Halil Oral ise Gülşen hakkında verilen gözaltı kararı üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

"Gülşen hanımın sözlerini çirkin buluyor ve kınıyorum. Kendisi İmam Hatip camiasından özür dilemelidir." ifadeleri ile sözlerine başlayan İP'li vekil, mesajının devamında, Gülşen hakkında verilen gözaltı kararının adil olmadığını savundu.

İP'li İbrahim Halil Oral, şu ifadeleri kullandı:

İmam hatiplilere çirkin sözler söylemekten daha ağır olan kul hakkı yemektir. Türkiye'de buna dair pek çok iddia havalarda uçuşmaktadır. Siyasiler, sanatçılar saldırılara uğramaktadır. Bunlara karşı adalet sistemimizin kayıtsızlığı ya da yavaşlığı ise vicdanları yaralamaktadır.

AK Parti'nin adalet duygusu sadece parti kısaltmalarındaki "Adalet ve Kalkınma" açılımında kalmıştır. Adalet toplumun her kesimine eşit uygulandığında değer kazanır. Yoksa verilen kararlar zulüm olmaktan öteye geçmez. Gülşen hanıma verilen gözaltı kararını böyle yorumluyorum.