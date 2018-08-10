İYİ Parti'den Başkan Erdoğan'a dolar çağrısı

İYİ Parti, resmi Twitter hesabından yaptığı çağrıda ''Siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz'' dedi.

İYİ Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz.''