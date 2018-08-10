İYİ Parti'den Başkan Erdoğan'a dolar çağrısı
İYİ Parti resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yükselen döviz kuruyla alakalı hükümetten geniş katılımlı bir toplantı talep etti.10 Ağustos 2018 Cuma 15:02
İYİ Parti, resmi Twitter hesabından yaptığı çağrıda ''Siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz'' dedi.
İYİ Parti tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
''Türk Lirası'nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz.''
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