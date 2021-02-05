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Siyaset İyi Parti'den başka bir parti çıkıyor! İsmail Koncuk ve Ümit Özdağ açıkladı
Siyaset

İyi Parti'den başka bir parti çıkıyor! İsmail Koncuk ve Ümit Özdağ açıkladı

İyi Parti'den olaylı bir şekilde istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ile yeni bir parti kuracaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 10:45:00 -
İyi Parti'den başka bir parti çıkıyor! İsmail Koncuk ve Ümit Özdağ açıkladı

İsmail Koncuk, İYİ Parti’nin, 2. Olağan Kurultay’da Koray Aydın’ın başını çektiği iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere “oy verilmeyecekler” listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan gerginliğin ardından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kurucuları arasında yer alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin bazı politikalarından rahatsız olduğunu belirtmişti. İstanbul İl Başkanı hakkında FETÖ'cü iddiasında bulunan Özdağ daha sonra partiden ihraç edilmişti. Mahkeme kararı ile ihracını bozduran Özdağ, İYİ Parti'ye geri dönmüştü.

Adana Bağımsız Milletvekili İsmail Koncuk, kuracakları parti ile ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Hedef kararsız milliyetçiler ve Atatürkçüler

Yeni parti kurma sinyali veren Ümit Özdağ ile İsmail Koncuk, kuracakları parti ile ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ ile beraber hareket ettiği konuşulan İsmail Koncuk, “Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım. Türkiye bunlara mahkum olmamalı” dedi.

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