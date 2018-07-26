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İYİ Parti'den Akşener açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin olarak açıklamasının ardından partililerden üst üste çağrılar gelmeye devam ediyor.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:32
İYİ Parti'den Akşener açıklaması

20-22 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da kampa giren ve burada düzenlenen çalıştayın son gününde, aday olmayacağını belirterek seçimli kurultay kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ikna çalışmaları bir türlü sonuç vermedi. İYi Partililer çareyi partinin resmi Twitter hesabından yaptıkları paylaşımlarla  ikna etmeye çalıştı.

İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından doğrudan Akşener'e yönlendirilen paylaşımlar şöyle;

“Değerli Genel Başkanımız @meral_aksener;

Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir.

Partimizin yoluna sizin genel başkanlığınızda devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyiz.

Kuruluşumuzun daha ilk günden itibaren karşılaştığımız tüm engellere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır.

Genel Başkanımızı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz. Şimdiden Sn. Genel Başkanımız Meral AKŞENER hanımefendiye başarılar diliyoruz.”

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 14:32
  1. Afyon
  2. meral akşener
  3. iyi parti
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