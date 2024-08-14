İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiyor! İstanbul Milletvekili 'Yuvama dönüyorum' dedi

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye katılacak.

AK Parti'nin yarın yapılacak 23. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu.

Habertürk'te yer alan habere göre, bağımsız İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz de AK Parti'ye geçecek.

İzsiz, "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB Belediye Meclis Üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.

İYİ Parti'nin merkezde konumlanamadığını belirten İzsiz, "Şüphesiz amacımız İYİ Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" ifadelerinin kullandı.

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