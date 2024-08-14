  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ömer Çelik katil İsrail’e sert konuştu! Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonu lanetliyoruz

O ülke dünyada ilki başardı! İlk topçu insansız kara aracını tanıtıldı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'

Mescid-i Aksa’da böğüren hayvan! İşgalci bakan sinir uçları ile oynuyor

Türkiye'nin gücüne yetişebilmek için yedi düvel birleşti! Yapay zekalı İHA'ları test ettiler

Ukrayna, Rusya sınırları içinde 74 yerleşim birimini ele geçirdi

Hüseyin Yayman, oyun platformlarını uyardı! Artık dur demenin zamanı geldi

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında ifşa etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı

Türkiye'den İsrail'e sert tepki

Fiyatı gören bayilere koşuyor! Fiat Egea'dan bile daha ucuz
Gündem İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiyor! İstanbul Milletvekili 'Yuvama dönüyorum' dedi
Gündem

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiyor! İstanbul Milletvekili 'Yuvama dönüyorum' dedi

Yeniakit Publisher
2024-08-14 08:08:00 -
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiyor! İstanbul Milletvekili 'Yuvama dönüyorum' dedi

İYİ Parti'den ayrılan ve AK Parti'ye katılacağını söyleyen İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, "Yuvama dönüyorum" dedi.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye katılacak.

AK Parti'nin yarın yapılacak 23. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu.

Habertürk'te yer alan habere göre, bağımsız İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz de AK Parti'ye geçecek.

İzsiz, "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB Belediye Meclis Üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis'e girdim" dedi.

İYİ Parti'nin merkezde konumlanamadığını belirten İzsiz, "Şüphesiz amacımız İYİ Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" ifadelerinin kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı
Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı

Gündem

Davutoğlu şimdi ne diyecek? Gelecek Partili isimden flaş AK Parti kararı

Hamza Dağ duyurdu! AK Parti'ye geçiyorlar
Hamza Dağ duyurdu! AK Parti'ye geçiyorlar

Gündem

Hamza Dağ duyurdu! AK Parti'ye geçiyorlar

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! AK Parti’ye geçeceği konuşuluyor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yeniden Refah'a tepki! 'AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırma amacıyla hareket etti'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23