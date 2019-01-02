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İyi partiden Ak Partiye geçen ilçe başkanı kim?

İyi Parti Mardin Nusaybin' ilçe başkanlığından Ak parti'ye geçen isim geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Bugün İyi Parti Nusaybin İlçe Başkanı Murat Turan ile yönetim kurulu üyeleri, parti binasında düzenlenen törenle resmen AK Parti'ye katıldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:56
İyi partiden Ak Partiye geçen ilçe başkanı kim?

İyi parti Mardin Nusaybin' ilçe başkanlığından Ak parti'ye geçen isim geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Bugün İyi parti Nusaybin İlçe Başkanı Murat Turan ile yönetim kurulu üyeleri, parti binasında düzenlenen törenle resmen AK Parti'ye katıldı.

 1977 doğumlu iş adamı Murat Turan İyi Parti Nusaybin İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Murat Turan ile yönetim kurulu üyeleri, parti binasında düzenlenen törenle resmen AK Parti'ye geçişini duyurdu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, yaptığı konuşmada, geçen haftaSaadet Partisi Derik ilçe yönetiminin de istifa ederek, AK Parti'ye geçtiğini söyledi.

Eski İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Turan ve arkadaşlarının AK Parti saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren Kılıç, AK Parti'ninNusaybin'de güçlendiğini belirtti.

Nusaybin'in PKK'lı teröristlerin saldırılarından büyük zarar gördüğünü vurgulayan Kılıç, ilçeyi modern bir şehir haline getirebilmek için yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım yapıldığını kaydetti.

Murat Turan ise ilçe yönetiminin tamamının İYİ Parti'den istifa ettiğini söyledi.

Ülke olarak tarihi bir süreçten geçildiğine işaret eden Turan, şöyle konuştu:

"Milletimizin geleceğinin teminat altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde siyasiler de üzerine düşeni yapıp toplumu aydınlatmalıyız. Bölge ve ülke şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda İYİ Parti'nin, HDP'nin ve CHP'nin bu millete fayda sağlamayacağına kanaat getirerek mensubu bulunduğumuz İYİ Parti'den istifa ettik ve sizin huzurunuzda AK Parti'ye katılımımız gerçekleştiriyoruz."

Daha sonra Başkan Kılıç, İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman, AK Parti'yegeçenlere rozetlerini taktı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:56
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