İYİ Parti'den af açıklaması! 'MHP'nin teklifi bizce sakıncalı'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Saltuk Buğra Kavuncu, "Af teklifinde kimlerin kapsama girdiği de açıkça belirtilmelidir. Hep kimleri kapsamadığı anlatılmakta. İYİ Parti olarak yaptığımız incelemeye göre teklifin sakıncalı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kavuncu, bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Akşener'in pazartesi gününden itibaren görevinin başına döndüğünü söyledi.

Partinin "İyilik Kervanı Yollarda Projesi" çerçevesinde genel merkez tarafından oluşturulan komisyonların 31 ili ziyaret ettiğini belirten Kavuncu, projenin ikinci turunun başlayacağını bildirdi.

Yeni Ekonomik Programa da değinen Kavuncu, şirketlerin ciro büyümesinin, reel olarak 2016 yılından beri en zayıf seviyesinde olduğunu, konut satışlarının hızla düştüğünü ileri sürdü.

MHP'NİN TEKLİFİ

MHP milletvekillerinin imzasıyla 24 Eylül'de af kanun teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu anımsatan Kavuncu, "Aslında genel af değil, infaz yasası değişikliği olarak Meclis'e geldi. Böyle getirilmesinin bize göre ana sebebi af teklifi için Meclis'in nitelikli çoğunluğunun 360 oyu gerekirken, infaz yasası şeklinde geldiği zaman salt çoğunluğu yani 301 milletvekilinin oyunun yeterli olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kavuncu, teklifin alelacele hazırlandığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Teklifte kimlerin bu kapsama girdiği de açıkça belirtilmelidir. Hep kimleri kapsamadığı anlatılmakta. Biz İYİ Parti olarak yaptığımız incelemeye göre, teklifin sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. MHP ve AK Parti bu konu üzerinde nasıl uzlaşacak, ne yapacak? Bunu merakla bekliyoruz. Bu teklifin yangından mal kaçırırcasına çıkartılmak istenmesi birçok konuda şüphe uyandırmaktadır. Biz tüm partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, baroların bir araya gelerek, görüşlerinin alınacağı bir komisyonda bu af teklifinin detaylı bir şekilde konuşulmasının taraftarıyız. Parti olarak bu konuda her türlü desteği vermek durumundayız."

Kavuncu, Arakanlı Müslümanlar için dünya kamuoyunda gösterilen çabanın aynısını Uygur Türkleri için de hükümetten beklediklerini ifade ederek, "Uluslararası Af Örgütü'nün son raporu da Çin'de yaşanan zulmü gözler önüne sermektedir. Yakınları kamplarda bulunan 100 kişiyle yapılan birebir görüşmeden elde edilen bilgilerle hazırlanan rapor, işin vahametini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.