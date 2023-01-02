İYİ Parti'den aday açıklaması! Tarih verdiler
Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesine konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 6'lı masa adayının bu ay açıklanacağını söyledi.
Yeniakit.com.tr
6'lı masada Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz yaşanırken, İYİ Parti'den aday açıklaması geldi.
Karar TV canlı yayınına katılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Seçim tarihini bilemiyoruz henüz. Ancak adaylık açıklaması Ocak ayında gelecektir. Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz." dedi.
Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakarak Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteğe ilişkin de açıklamada bulunan İP'li Kavuncu, krize ilişkin gündemin üzerini şöyle örtmeye çalıştı:
Yargının iktidar tarafından baskı altına alındığı bir ortamda biz siyasi olarak bu tür kararlara tepki vermek zorundayız. Cesurca adım atmak isteyen belki yargı içerisinde olanlar vardır. Yargı kanadına da bunu göstermeliyiz.