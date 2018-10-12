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İYİ Parti'den "ABD'li casus papaz Brunson" tepkisi! "Türkiye itibar kaybetti"

İYİ Parti'den ABD'li casus papaz Brunson'un bırakılmasına tepki geldi. Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Bizim açımızdan itibar kaybı oldu" ifadesinde bulundu.

12 Ekim 2018 Cuma 20:39
İYİ Parti'den "ABD'li casus papaz Brunson" tepkisi! "Türkiye itibar kaybetti"

FETÖ ve PKK adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle Aralık 2016'dan beri tutuklu bulunan ABD'li casus papaz Brunson, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Brunson'ın serbest kalmasıyla ilgili Yeni Çağ'a açıklamada bulundu. 

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Brunson meselesi konuşulurken, Cumhurbaşkanı’nın, “Sizde de bir papaz var. Bizdekini alın sizdekini verin” şeklinde yargıyı da töhmet altında bırakması, zaten bir siyasi komplikasyondu. Bu mevzuda hükümetin son derece özensiz davrandığını düşünüyorum"

"Bu kararın her tarafı zarar"

"Herkesin endişelerini haklı çıkaran bir iş oldu. Sanki bir pazarlık dönmüş de, sonra salınmış gibi oldu. Bu sürecin sonrasında neler gelecek bilmiyorum ama, “Ne aldınız da, ne verdiniz?” gibi aslında yargının sorumluluğunda olan durumun, siyasi pazarlık konusu olmasıyla ilgili bir tartışma çıkacaktır. Bizim açımızdan her tarafı zarar bu kararın."

"İtibar kaybı oldu"

"PKK’ya yönelik istihbarat faaliyetleriyle suçlu durumda olan birinin süreci, 'yargı kararına saygı duymamız gerek' parantezinde, tahliyeye gitti. Bizim açımızdan itibar kaybı oldu.

Devletlerin bu tür meselelerle ilgili iradesini yargı kararları üzerinden siyaset adamları konuşmamalı. Bu da bize ders olsun."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:39
  1. İstanbul
  2. Yavuz Ağıralioğlu
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