İYİ Parti’deki krize ilişkin Meral Akşener’den kaçamak cevap

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayında 'oy verilmeyecekler' listesi ile başlayan kriz devam ediyor. Genel merkeze bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplanarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek istemişti.

Güvenlik görevlilerin müdahaleleri sonucu olaylar başlamıştı. İYİ Parti Genel Merkezi’nde çıkan liste kavgası siyaset gündemini sarstı. İYİ Partili isimler birbirine tekme tokat saldırdı.

Akşener, partisinin TBMM Grup Başkanı ve grup başkanvekillerinin seçileceği toplantıya katılmak üzere Meclis'e gitti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde yaşanan gerilime ilişkin Meral Akşener açıklama yapmaktan kaçındı.

Akşener, "Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum’’ açıklamasıyla kavga meselesini es geçti.