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Siyaset İYİ Parti'de topa tutulan Sorosçu Hasan Seymen'i Ahmet Davutoğlu sahiplendi!
Siyaset

İYİ Parti'de topa tutulan Sorosçu Hasan Seymen'i Ahmet Davutoğlu sahiplendi!

İYİ Parti'de Sorosçu olduğu gerekçesiyle topa tutulan ve Balıkesir İYİ Parti eski Milletvekili İsmail Ok’un istifa etmesine gerekçe sunduğu Sorosçu Hasan Seymen, Gelecek Partisi'nde yönetim kurulu üyesi seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:38:00 -
İYİ Parti'de topa tutulan Sorosçu Hasan Seymen'i Ahmet Davutoğlu sahiplendi!

İYİ Parti'den istifa eden Sorosçu Hasan Seymen, Genel Başkanlığı’nı Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı Gelecek Partisi’nin yönetim kurulu üyesi seçildi.

Gelecek Partisi'nin A Takımı belli oldu

1'inci Olağan Kongresi'ni gerçekleştiren Gelecek Partisi'nde A Takımı belli oldu. Parti yönetim kurulu, disiplin kurulu ve etik kurulu üyeleri açıklandı.

Balıkesir İYİ Parti eski Milletvekili İsmail Ok’un Sorosçu dediği ve partisinden istifa etmesine gerekçe sunduğu Hasan Seymen’in Gelecek Partisi’nin yönetim kurulunda bulunması ise dikkat çekti.

İYİ Parti'de İsmail Ok'un istifasına neden olmuştu

İsmail Ok, İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in, çözüm sürecinde "denge denetleme ağı" denen sivil toplum örgütünde görev aldığını, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'ni asimilasyonla suçladığı görüntülerinin ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı toplantının fotoğraflarının ulusal basında yer aldığını söylemişti.

Ok, buna rağmen Hasan Seymen’in İYİ Parti’de en kritik noktaya getirilmesinden rahatsız olduğunu söyleyerek istifa etmişti.

Hasan Seymen'e Ahmet Davutoğlu sahip çıktı

İYİ Parti’de Sorosçu olduğu gerekçesiyle topa tutulan Hasan Seymen’e Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sahip çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yarcımcılığından ve partisinden istifa eden Seymen, Gelecek Partisi’ne katıldı.

Gelecek Partisi’ne katılan ve yönetim kurulunda bulunan Seymen’in parti rozetini Ahmet Davutoğlu taktı.

Seymen, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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