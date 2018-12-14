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İYİ Parti'de skandal! Üye olmadıkları ortaya çıktı

İYİ Parti'de, aylar önce üyelik formu dolduran birçok kişinin Yargıtay sisteminde üye olmadıkları ortaya çıktı. Üye olduklarını düşünen isimlerin, il ve ilçelerde yöneticilik yaptığı öğrenildi.

14 Aralık 2018 Cuma 16:31
İYİ Parti'de skandal! Üye olmadıkları ortaya çıktı

Aylar önce üyelik formu dolduran, hatta il ve ilçelerde yöneticilik yapan, delege olduğunu düşünen çok sayıda ismin, Yargıtay'ın sisteminde üye olmadıkları ortaya çıktı

İYİ Parti'de kurumsal yapıyla ilgili sıkıntılar bitmek bilmiyor... Aylar önce üyelik formu dolduran çok sayıda partilinin Yargıtay'ın sistemine bildirim yapılmadığı için üye olamadıkları ortaya çıktı.

Delegeler üye bile çıkmadı

Birçok şehirde Sulh Hukuk Mahkemeleri'ne başvuru yaparak, geçici yönetimlerin yasal sürede genel kurul yapmadıklarını bildiren partililer, kayyım talebinde bulundu. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, partide delege olduğunu düşünen isimlerin, partiye üye bile olmadıkları görüldü. Üyelik formu dolduran çok sayıda partili, Yargıtay'ın sitesinden yaptıkları sorgulamada üye olmadıklarını gördü. Üyelik formu doldurulduktan sonra 15 gün içinde ilçe yönetimlerinin, üyelik kabul edilmediyse talep sahibine yazılı cevap vermesi gerekiyordu. Üyelik formu dolduralı aylar olan çok sayıda partili, yazılı cevap alamadı. Bu partililerin kongre sürecinde delegeliklerinin durumu belirsiz hal aldı.

Kimse ne olduğunu bilmiyor

Genel merkezden üyelik işlemlerinin Yargıtay'a bildirilmemesi karşısında yazılı cevap da verilmeyenler, ilçelerdeki karar defterlerine üyelikleri işlenmişse delegelik görevlerini eksiksiz yapabilecek ancak üyelik formu doldurmasına rağmen, ilçe başkanlığının karar defterine bu yazılmamışsa, üyelikleri geçersiz olacak. Bu durumdaki vatandaşların dava açma hakkı ortaya çıkacak.

ciddigazete

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 16:31
  1. İYİ Parti
  2. Meral Akşener

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