İYİ Parti'de skandal bitmiyor! Hem küfürbaz, 'baş terörist' Lütfü'yü savundu hem iktidarı tehdit etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan fezlekesi için "Onların nasıl hazırlığı varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var" diyerek tehdit etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, AK Parti'nin, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan üzerinden gündemi değiştirmeye çalıştığını, asıl gündemin ise ekonomi olduğunu savunarak, "Milletin meselesi belli; işsizlik rekor kırıyor. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. Yabancı yatırımcı Türkiye'yi terk ediyor. Mutfaklar yangına teslim olmuş. İktidar başka konuları konuşturmaya çalışıyor. İYİ Parti olarak gündem oyunlarına düşmeyecek ve milletin gerçek sorunlarını dile getirmeye iktidarı hayatın ve milletin gerçekleriyle tanıştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İktidara 'erken seçim hazırlığı' suçlaması

İktidarın erken seçim hazırlığında olduğunu ileri süren Dervişoğlu, "Hem iktidarın dilinden hem de ortakların ince ince manevralara başlamış olmalarından sinsi bir baskın seçim havası seziyoruz. Buradan ilan etmek isterim ki, Türkiye artık bir erken seçime gitmek mecburiyetindedir. Çünkü o seçimde biliyoruz ki bir şey değişecek ama Türkiye'de her şey değişecek.

Milletimiz; refahı, huzuru, zenginliği bu değişimle bulacak. Sinsi adımlar atmaya hiç gerek yok, sonuçta kapısı çalınacak olan millettir. Her şeyi açıkça ve dürüstçe yönetin. Biz milletimizin İYİ Parti'yi göreve çağırdığını duyuyoruz, bu sesin AK Parti'nin kulaklarında çınladığını ve iktidarı kaybetme korkusu yaşattığını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Bizim de hazırlıklarımız var'

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin ise "Bu kadar kısa zamanda hem yargının hareket geçmesi hem de TBMM ve iktidar partisinin bu denli vaziyet almasını Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla ilişkilendiriyorum. İktidara söylüyorum; yargılamadan rahatsızlığımız yok, öyle anlaşılıyor ki, fezlekeyi Meclis gündemine getirecekler, çoğunlukları yeterlidir. Sayın Türkkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan rahatsızlığımız yok, o yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. Onların nasıl hazırlığı varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var. Mahkemede her şey belli olur" dedi.