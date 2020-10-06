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Aktüel İYİ Parti'de "oy verilmeyecekler" listesi iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor
Aktüel

İYİ Parti'de "oy verilmeyecekler" listesi iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor

Listeye tepkili milletvekilleri partinin bugün yapılacak TBMM Grup Toplantısı'na katılmama kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 00:30:42 -
İYİ Parti'de "oy verilmeyecekler" listesi iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor

ANKARA (AA) - İYİ Parti'de "oy verilmeyecekler listesi" iddiaları üzerine bazı milletvekilleri, bugünkü TBMM Grup Toplantısı'na katılmama kararı aldı.

İYİ Parti'de, 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor.

Listeye tepkili milletvekilleri, 1 Ekim Perşembe günü Başkanlık Divanı'nın da belirlendiği GİK toplantısının ardından dün akşam saatlerinde toplantı yaptı.

İki saat süren toplantının ardından tepkili 10 milletvekilinin partinin bugün yapılacak TBMM Grup Toplantısı'na katılmama kararı aldığı belirtildi.

Bu gruptan 2 milletvekilinin ise toplantıya katılacakları ve toplantı salonunda arka sıralarda oturarak tepkilerini gösterecekleri ifade edildi.

Partinin kuruluş ilkelerine geri dönmesini isteyen milletvekilleri, bu sağlanana kadar tepkilerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Partilerinden vazgeçmediklerini vurgulayan vekillerden biri, "Bu ciddi bir tepki. Bu hareketimizle partimizin varlık sebebi olan parti içi demokrasinin yeniden tesis edilmesini istiyor, ayak oyunlarının, operasyonun sorumlularının bu partide yerinin olmadığını bu tavrımızla ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

2. Olağan Kurultay'da tartışma yaratan liste sonrasında bir grup milletvekili, listenin hazırlanmasından sorumlu olanların Başkanlık Divanı'nda yer almamasını talep etmişti.

Bu milletvekilleri ayrıca partinin Grup Başkanı ve Meclis Grup Başkanvekilleri seçimine de katılmamış ve gerekçelerini bir bildiriyle kamuoyuyla paylaşmışlardı.

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