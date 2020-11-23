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Siyaset İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı
Siyaset

İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı

İYİ Parti Kayseri teşkilatında, aralarında parti kurucuları ve geçmişte yönetimde görev almış 5 ismin istifa ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:57:00 -
İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı

İYİ Parti Kurucu İl Teşkilat Başkanı ve Önceki Dönem İl Başkan Yardımcısı İsmail Tanrıöven, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı ve Kurucu İl Başkan Yardımcısı Serap Altuntaş, İYİ Parti Önceki Dönem İl Başkan Yardımcısı Menekşe Çelebi, İYİ Parti Önceki Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Rekin Çalı ve İYİ Parti Önceki Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dağ, "Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği dışlanır hale gelmiştir" diyerek İYİ Parti'den istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa metni hazırlayan 5 isim şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu değerlerini’ benimseyen bütün vatandaşlarımızı hiç bir ayrım yapmadan kucaklayan bir milli ve milliyetçi parti olarak biz Türk milliyetçilerinin öncülüğünde kurulmuştur. Ancak gelişen süreçte partinin kuruluş ilkeleri unutulmuş, Türk milliyetçileri ve Türk milliyetçiliği dışlanır hale gelmiştir."

"Parti bir zümrenin anti demokratik uygulamalarının merkezi haline geldi"

İstifa metninde partiye sızma girişimleri olduğuna yönelik iddialar karşısında hiçbir adım atılmadığını da belirten partililer, "Genel merkez ve illerde partiye sızma teşebbüsleri hakkında İYİ Partili vekil ve yöneticileri tarafından uyarılar yapılmasına rağmen dikkate alınmamış, İYİ Parti milliyetçi olmaktan uzaklaşmıştır. Bu konularda uyarılar yapanlar dikkate alınmadığı gibi aksine haklı olarak uyaranlar haksızca suçlanmıştır. Parti kurumsallaşamadığı gibi tek adam ya da bir gurup zümrenin anti demokratik uygulamalarının merkezi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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