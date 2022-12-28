İYİ Parti'de istifa şoku! Bu haberi duyan Akşener çıldıracak

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday yapamayan Meral Akşener açısından durumun hiç de iç açıcı olmadığına işaret eden Turgay Güler, böyle bir atmosferde Kurultay'a gidildiğini hatırlatıp, "Şimdi olmasa da seçim sonrası genel başkanlık koltuğu tehlikede. Bu arada İYİ Parti'de önümüzdeki günlerde istifa haberleri duyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Güler, Akşam gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu aday olursa İYİ Parti biter!

İmamoğlu olmuyorsa Mansur olsun!

Ama Kılıçdaroğlu asla olmasın!

Engelleyemiyorsak Akşener aday olsun!

Olmuyorsa Koray Aydın niçin olmasın?

İYİ Parti'de gündem bu, ortalık karışık!

3. Olağan Büyük Kurultay öncesinde parti içinde kılıçlar çekildi. Son anketlerde oy oranlarında bir-iki puanlık düşüş yaşanan İYİ Parti'de Akşener'e ilk uyarı da imzasız mektupla geldi.

Akşener'i üstü kapalı ama A Takımı'nı açık açık ve sert şekilde hedef alan bir mektup.

Altında imza yok lakin içinde var! Şöyle ki; mektubu okuduğunuzda 'Koray Aydın'cılar tarafından kaleme alındığı izlenimine kapılıyorsunuz!

Efsane bakanımız, ak saçlımız, ülkücü hareketin son bilgesi...

Böyle başlıyor mektup!

'Koray Aydın'ı yedirmeyiz' deniyor.

Deniyor denmesine ama Koray Aydın'ın teşkilatlar üzerinde pek fazla gücü yok. Zira vaktiyle Akşener fena budadı.

Sanırım bu hesap edilerek mektuba şöyle bir ifade konulmuş:

İYİ Parti'nin oyunun yüzde 5' i Koray Aydın'ındır.

Devamında ise partinin dün ve bugün iyi yönetilemediği vurgusu var.

Neyse!

İYİ Parti'deki erimenin Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi halinde daha da artacağı düşünülüyor. Koray Aydın parti içinde bu durumu sıklıkla dile getiriyor. Dahası bu durumu fırsat bilerek teşkilatları alttan alta kışkırtıyor. İYİ Parti teşkilatlarında bu yüzden panik havası hakim.

Çünkü herkes şu sorunun cevabını arıyor; 'bu erime devam ederse biz nasıl milletvekili olabiliriz'?

Dönelim mektuba yahut siz ona ültimatom da diyebilirsiniz.

Akşener'in A takımına yönelik zehir zemberek ifadeler barındırıyor. Bir de o isimlere lakap takmışlar.

Tüpçü Ümit, Kimliksiz Uygar, Teşkilat Başkanı Heveslisi Metin Bozuntusu, Sarhoş Tolga, Vakkocu Esma, Avukat Bozuntusu Sedat, Vır Vır Mesut Oğlanı, Pavyoncu Ömer, Kör Uğurhan, Yalaka Sinan, Kalas Zekai...

Akşener'in son zamanlardaki agresif tavırlarına şimdi bir de bu gözle bakın. İçeride ve altılı masada köşeye sıkıştırılmış bir Akşener! Öte yanda Koray Aydın!

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemiyor.

Saraçhane tiyatrosu ayağına dolandı.

Aday olmaya çekiniyor.

Ekrem'i de Mansur'u da aday yapamadı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi!

Akşener açısından durum hiç de iç açıcı değil. Böyle bir atmosferde Kurultay'a gidiliyor.

Şimdi olmasa da seçim sonrası genel başkanlık koltuğu tehlikede.

Bu arada İYİ Parti'de önümüzdeki günlerde istifa haberleri duyabilirsiniz.

Koray Aydın değil, Yavuz Ağıralioğlu da!"