İYİ Parti'de istifa depremi! Yenilginin faturası ağır oldu

İYİ Partili Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kavuncu yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi: 31 Mart yerel seçim sonuçları gösterdi ki; büyükşehirlerde yarış genelde iki partiarasında geçmiş ve seçmen istediği adaya oy vermekten çok, istemediği parti ya da aday kazanmasın diye karşındaki en güçlü adaya yönelmiştir.

Bir diğer durum ise daha önce ittifak yapılan İstanbul, izmir, Ankara ve Adana gibi büyükşehirlerin birçoğunda parti aidiyeti neredeyse yok olmuştur. İttifak sisteminin, büyük partileri güçlendirirken oy oranı biraz daha az partileri erittiği aşikârdır. Katı bir ideolojik görüşü olmayan, makul ve hayatın gerçekleriyle yüzleşerek ona göre politika belirleyen merkeze konumlanacak bi rpartinin varlığını devam ettirmesi için yerel yönetimlerde iddia ortaya koyması önemlidir.

Aksi hâlde başka bir partinin aparatı hâline gelme riskini taşımaktadır. Seçim sonuçları bunu bir kez daha tescil etmiştir.

Bilindiği üzere, partimiz genel seçimler sonrası 31 Mart yerel seçimlerine ittifaksız girme kararı almış ve tüm ülkede aday belirleme süreci başlamıştır. Bu süreçte, kamuoyuna da yansıyan bazı isimler haricinde istanbul için adaylık talebinde bulunan olmamıştır. Parti içerisinde de bu doğrultuda bi rgelişme olmayınca görev bana düşmüştür. Ben de partim için bu sorumluluğu seve seve üstlendim.

Alınan karar sonrası çalışmalarıma başladım ve daha iyi bir belediye başkanı olacağım iddiasıyla seviyeyi düşürmeden, projelerimi anlattım. Eleştirilerimi sıraladım. Hatta eleştirilerimi beğenmeyen ve yetersiz bulan da oldu, kamuoyundan dozu çok kaçırdığımı dile getiren de oldu. Kimisi boşuna çok çalışarak kendimi hırpaladığımı kimisi ise kasıtlı olarak çalışmadığımı iddia etti.

Bütün bunlara rağmen, ben partimin adını en onurlu şekilde inandığım ve doğru bulduğum şekilde ayakta tutmaya çalıştım ve mücadele ettim. Ancak seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız.

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Tüm bu şartlar altında,ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağliklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse istanbul'da aldığımız sonuçl adoğrudan ilişkili olarak,8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.