  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

Yerel seçimlerde “Ali Koç” bombası! O gelişme herkesi şaşkına çevirdi

Ekrem yine şaşırtmıyor! Yangın faciasının gölgesinde mazabata yemeği

AK Parti’nin “ikinci Arınç”ından beklenmedik hamle! Bu akılları sana Bülent abin mi veriyor Hüseyin?

Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük bayram indirimi

Ersan Şen canlı yayında ağzından kaçırdı! Yeniden Refah, o parti ile birleşecek! Yok artık daha neler

Rusya'dan saldırıyla ilgili açıklama! ABD'yi işaret etti

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki... Koç'un tiyatrosuna onlar da inanmadı..."Bizi niye çağırdın"

Katil İsrail'den şaka gibi saldırı açıklaması! Koordinasyon eksikliği!...
Gündem İYİ Parti'de istifa depremi! Yenilginin faturası ağır oldu
Gündem

İYİ Parti'de istifa depremi! Yenilginin faturası ağır oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-03 20:30:00 -
İYİ Parti'de istifa depremi! Yenilginin faturası ağır oldu

İYİ Partili Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Partili Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kavuncu yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi: 31 Mart yerel seçim sonuçları gösterdi ki; büyükşehirlerde yarış genelde iki partiarasında geçmiş ve seçmen istediği adaya oy vermekten çok, istemediği parti ya da aday kazanmasın diye karşındaki en güçlü adaya yönelmiştir.

Bir diğer durum ise daha önce ittifak yapılan İstanbul, izmir, Ankara ve Adana gibi büyükşehirlerin birçoğunda parti aidiyeti neredeyse yok olmuştur. İttifak sisteminin, büyük partileri güçlendirirken oy oranı biraz daha az partileri erittiği aşikârdır. Katı bir ideolojik görüşü olmayan, makul ve hayatın gerçekleriyle yüzleşerek ona göre politika belirleyen merkeze konumlanacak bi rpartinin varlığını devam ettirmesi için yerel yönetimlerde iddia ortaya koyması önemlidir.

Aksi hâlde başka bir partinin aparatı hâline gelme riskini taşımaktadır. Seçim sonuçları bunu bir kez daha tescil etmiştir.
Bilindiği üzere, partimiz genel seçimler sonrası 31 Mart yerel seçimlerine ittifaksız girme kararı almış ve tüm ülkede aday belirleme süreci başlamıştır. Bu süreçte, kamuoyuna da yansıyan bazı isimler haricinde istanbul için adaylık talebinde bulunan olmamıştır. Parti içerisinde de bu doğrultuda bi rgelişme olmayınca görev bana düşmüştür. Ben de partim için bu sorumluluğu seve seve üstlendim.

Alınan karar sonrası çalışmalarıma başladım ve daha iyi bir belediye başkanı olacağım iddiasıyla seviyeyi düşürmeden, projelerimi anlattım. Eleştirilerimi sıraladım. Hatta eleştirilerimi beğenmeyen ve yetersiz bulan da oldu, kamuoyundan dozu çok kaçırdığımı dile getiren de oldu. Kimisi boşuna çok çalışarak kendimi hırpaladığımı kimisi ise kasıtlı olarak çalışmadığımı iddia etti.

Bütün bunlara rağmen, ben partimin adını en onurlu şekilde inandığım ve doğru bulduğum şekilde ayakta tutmaya çalıştım ve mücadele ettim. Ancak seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm bu şartlar altında,ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağliklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse istanbul'da aldığımız sonuçl adoğrudan ilişkili olarak,8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan ilk mesaj
İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan ilk mesaj

Siyaset

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan ilk mesaj

İYİ Parti darmadağın! İBB adayı Buğra Kavuncu'yu perişan eden istifa
İYİ Parti darmadağın! İBB adayı Buğra Kavuncu'yu perişan eden istifa

Siyaset

İYİ Parti darmadağın! İBB adayı Buğra Kavuncu'yu perişan eden istifa

Buğra Kavuncu İYİ Parti'nin oyuna göz diken CHP'yi DEM Parti ile vurdu
Buğra Kavuncu İYİ Parti'nin oyuna göz diken CHP'yi DEM Parti ile vurdu

Gündem

Buğra Kavuncu İYİ Parti'nin oyuna göz diken CHP'yi DEM Parti ile vurdu

Oy beklentisini açıkladı! İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu sandığa gömüleceğini itiraf etti
Oy beklentisini açıkladı! İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu sandığa gömüleceğini itiraf etti

Gündem

Oy beklentisini açıkladı! İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu sandığa gömüleceğini itiraf etti

Buğra Kavuncu ve ailesinin oy kullandığı sandıktan kendisine çıkan oy sayısı… Şaka gibi olay
Buğra Kavuncu ve ailesinin oy kullandığı sandıktan kendisine çıkan oy sayısı… Şaka gibi olay

Siyaset

Buğra Kavuncu ve ailesinin oy kullandığı sandıktan kendisine çıkan oy sayısı… Şaka gibi olay

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23