İYİ Parti'de istifa depremi! Hepsi MHP'ye katıldı...

İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı’nda aktif görev yapan 5 kişi topluca istifa etti.

İP'ten ayrılan 5 isim, MHP'ye katıldı. Partiye katılan yeni üyelere rozetlerini MHP İl Başkanı Namık Öz ve Merkez İlçe Başkanı Aydın Altun taktı.

İl Başkanı Öz, yuvaya dönmek isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Oraya giden arkadaşlarımız bakıyorlar ki gittikleri adres doğru bir adres değil. Tekrar geri dönüyorlar. Genel Başkanımızın bir daveti var. Ben onu yineliyorum. Biz kucağımızı sonuna kadar açtık. Bütün arkadaşlarımızı yuvaya davet ediyoruz." dedi.

İYİ Parti’de Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Danışmanı görevindeyken istifa ederek MHP saflarına katılan Murat Harun ise, şu ifadeleri kullandı:

30 yılı aşkın süredir ülkücüyüm. Kısa süreli misafirliğe gittik. Son zamanlarda parti içindeki oluşumlar, açıklamalar, demeçlerden rahatsız olduk. Bu nedenle de arkadaşlarla böyle bir karar aldık. Bundan sonra MHP’nin neferleriyiz.