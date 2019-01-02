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İYİ Parti'de istifa depremi! Hepsi AK Parti'ye katıldı

Mardin'deİYİ Parti'den geçen hafta istifa eden Nusaybin İlçe Başkanı Murat Turan ile yönetim kurulu üyeleri, parti binasında düzenlenen törenle resmen AK Parti'ye katıldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:57
İYİ Parti'de istifa depremi! Hepsi AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Nusaybin ilçe yönetimi AK Parti'ye geçti.

Nusaybin'de İYİ Parti'den geçen hafta istifa eden İlçe Başkanı Murat Turan ile yönetim kurulu üyeleri, parti binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, yaptığı konuşmada, geçen hafta Saadet Partisi Derik ilçe yönetiminin de istifa ederek, AK Parti'ye geçtiğini söyledi.

Eski İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Turan ve arkadaşlarının AK Parti saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren Kılıç, AK Parti'nin Nusaybin'de güçlendiğini belirtti.

Nusaybin'in PKK'lı teröristlerin saldırılarından büyük zarar gördüğünü vurgulayan Kılıç, ilçeyi modern bir şehir haline getirebilmek için yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım yapıldığını kaydetti.

Murat Turan ise ilçe yönetiminin tamamının İYİ Parti'den istifa ettiğini söyledi.

Ülke olarak tarihi bir süreçten geçildiğine işaret eden Turan, şöyle konuştu:

"Milletimizin geleceğinin teminat altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde siyasiler de üzerine düşeni yapıp toplumu aydınlatmalıyız. Bölge ve ülke şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda İYİ Parti'nin, HDP'nin ve CHP'nin bu millete fayda sağlamayacağına kanaat getirerek mensubu bulunduğumuz İYİ Parti'den istifa ettik ve sizin huzurunuzda AK Parti'ye katılımımız gerçekleştiriyoruz."

Daha sonra Başkan Kılıç, İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman, AK Parti'ye geçenlere rozetlerini taktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:57
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. İYİ Parti
  4. AK Parti
  5. İYİ Parti'de istifa
  6. İYİ Partililer AK Parti'ye geçti

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