İYİ Parti'de istifa depremi! 68 kişi yollarını ayırdı

İYİ Parti Muğla teşkilatında art arda istifalar yaşandı. Önce, partinin Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Durmuş ile ilçe teşkilatının 23 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Bu gelişmeden sonra 45 kişinin daha istifa ettiği öğrenildi.

'Baskı ile istifa ettirildiler' iddiası!

İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe’nin Köyceğiz İlçe başkanı Mehmet Durmuş ve 23 kişilik yönetim kurulu üyelerinin, İYİ Parti Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe tarafından istifa ettirildiği iddia edildi. Partinin Muğla teşkilatında, yeni istifaların yaşanmasının beklendiği belirtildi.

İşlerinin yoğunluğunu gerekçe gösterdi

İstifa eden İYİ Parti Köyceğiz İlçe başkanı Mehmet Durmuş, istifasına gerekçe olarak, "İşlerimin yoğun olması nedeniyle Köyceğiz İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa ediyorum. Her zaman partimle beraber yürüyeceğim parti üyeliğim de devam edecek." dedi.

'İP'li Ergun: Konuyu tam detayı ile bilmiyorum'

İP Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ise istifalara ilişkin şunları söyledi:

"Ben uzun zamandır seyahatlerdeyim. Dün de Susurluk’taydım. Şu anda Ermenek’teyim ve yarın da Elmalı’ya geçeceğim. Son derece yorgun ve uykusuzum. Bildiğim kadarıyla Köyceğiz Yönetim Kurulu üyeleri istifa ettiği için görevden düştü. Konuyu tam detayı ile bilmiyorum. Bana intikal edeni söylüyorum. Mehmet Durmuş’u da yönetimini de severim. Araştıracağım."