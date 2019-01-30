İYİ Parti'de HDP depremi! Her gün yeni bir istifa haberi geliyor

Meral Akşener ile yanındaki isimler, MHP’yi kurultaya götürmek için her türlü yolu denedikten sonra partiden ayrılarak İYİ Parti’yi kurdu. Akşener ve ekibi 24 Haziran seçimlerine de CHP ile yaptıkları milletvekili takası ile seçime girmişlerdi. Seçimde CHP ve Saadet ile yapılan ittifakın ardından İYİ Parti Meclis'e 43 vekil ile girdi. Seçimin ardından yaşanan süreç ile parti adeta istifalar partisine dönüştü. Patlak veren krizler, teşkilat sorunu, kurucu üyelerin rest çekmesi, vekillerin birer birer ayrılması ve en son olarak yerel seçimlerde izlenen politikaya kızan partililerin istifaları ile devam eden bir süreç haline dönüştü.

3 vekil İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Hayati Arkaz, Fatih Mehmet Şeker ile Tamer Akkal istifa etti. Bu istifaların ardından partinin vekil sayısı 39’a düştü.

MHP lideri Bahçeli’nin elini öpmesine büyük tepki gösterdiler

Partinde ilk istifa eden vekil olan Hayati Arkaz, Meclis’teki yemin töreni sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpmesine gelen yoğun eleştirilen ardından istifa ederek MHP'ye geçmişti.

Yerel seçimler yaklaşırken 2 vekil daha istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, partisinden istifa etti. Şeker istifa haberini sosyal medyadan duyurdu.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da partiden istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.

Partinin ağır topları ve kurucuları olan Halaçoğlu, Yeniçeri ve Bor ağır eleştirlerle istifa etti

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da 24 Haziran seçimlerinden sonra basın toplantısı düzenleyerek istifa etmişlerdi. Yaptıkların basın açıklamasında "Seçimi kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken, aksini yaptılar. Genel başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi partiyi yeniden umut halene getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır. Sergilenen tavırlar ise kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir" ifadeleri ile ağır eleştirilerde bulunarak partiden ayrılmışlardı.

3’lü kıvılcımı ateşledi kurucu üyeler de istifa etti

Bu istifaların ardından partinin kurucu üyelerinden peş peşe istifalar gelemeye devam etti.

İYİ Parti'nin kurucularından olan Fatih Eryılmaz da partiden istifa etti. Kayseri milletvekili adayı olan Eryılmaz, yaptığı yazılı açıklamada "Kem aletle kemalat olmaz. Ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarını da yok etmişlerdir. Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden, istifa ettim" ifadeleri ile adeta partiyi topa tutmuştu.

Çok konuşulan kurucu üye de istifa etti

İYİ Parti'nin kurucularından olan ve gündeme oturan emekli Albay Ali Türkşen de "Politik hayatımın mevcut iktidarı değiştirmeye yetmediğini görüyorum" diyerek siyaseti bıraktığını açıkladı.

CHP’nin İzmir adayına tepki olarak istifa etti

MHP’den 21. Dönem Erzurum Milletvekili olan Cezmi Polat, İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer almıştı. Ancak Polat, yerel seçim sürecinde yaşananlardan doalyı rahatsızlık duyduğunu ifade ederek istifa ettiğini açıkladı. Polat, Meral Akşener'i eleştirdiği açıklamasında "Bu sevdaya yabancı kitlelerin değirmenine su taşıyan bir yaklaşım, kimse kusura bakmasın ama, bizim yapımıza ters düşer. Bu konuda ne demek istediğimizi merak edenlere, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’na bakmalarını öneririm" ifadesine yer verdi.

Akşener’in asker danışmanından HDP istifası

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın da Akşener’in HDP’yi Kürtlerin temsilcisi olarak nitelemesine tepki olarak görevinden istifa etti. Aydın, istifasına ilişkin olarak "Meral Akşener'in, HDP'yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak nitelendirmesi bardağı taşıran son damla oldu. İYİ Parti'ye katılan bazı arkadaşlarımızın FETÖ ile mücadeleleri ve mağduriyetleri magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışıldı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan ve Kurucular Kurulu üyeliği de bulunan Mustafa Erdem de partide yaşananlardan dolayı görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

24 Haziran seçimlerindeki başarısızlık teşkilatlara kesildi

24 Haziran seçimlerinin ardından İYİ Parti’de il ve ilçe teşkilatlarının istifaları istendi.

İYİ Parti'de taşra teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istendi.

İYİ Parti Genel Merkezi, il başkanlarının istifasını aldıktan sonra ilçe teşkilatlarından da istifa etmelerini istedi.

Yerel seçim stratejisine tepki istifaları

Adaylar açıklandıktan sonra istifalar gelmeye devam etti. Mersin'de eski İyi Parti Mersin İl Başkanı İbrahim Özel, beraberindeki bir grupla partiden istifa etti.

CHP ittifakı ile HDP krizi

Yerel seçimde de CHP ile yapılan ittifakın ardından CHP'nin gösterdiği bazı adaylar hakkındaki HDP ile ilgili iddialar nedeniyle parti içinde büyük bir tartışma konusu oldu. Bu duruma tepki gösteren partililer partiden istifa etti.