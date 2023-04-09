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Siyaset İyi Parti'de flaş gelişme! Az önce bütün Türkiye'ye böyle duyurdular
Siyaset

İyi Parti'de flaş gelişme! Az önce bütün Türkiye'ye böyle duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-09 11:51:00 - 2023-04-09 12:49:18
İyi Parti'de flaş gelişme! Az önce bütün Türkiye'ye böyle duyurdular

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, milletvekili aday listesinin saat 14.00'te YSK'ye teslim edileceği belirtildi.

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. 

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Meral Akşener öncülüğünde hazırlanan listenin 14.00'te YSK'ye teslim edileceği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, İyi Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İyi Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

 

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