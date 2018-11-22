İYİ Parti'de flaş gelişme! 39 isim belli oldu
İYİ Parti'de artan istifalar nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesine geçici il başkanları atandı.22 Kasım 2018 Perşembe 15:38
İYİ Parti genel merkezi, İstanbul'un 39 ilçesine "geçici" yönetim atadı. Toplu istifalarla boşalan İstanbul'un 39 ilçesine atanan "geçici" yönetimler, Siyasi Partiler Kanunu ve İYİ Parti Tüzüğü'nün amir hükümlerine göre, 45 gün içinde mevcut üye ve delegelerle yerel kongrelerini yapacak.
45 gün içinde kongresini yapmayan ilçelere, partiyi 30 gün içinde kongreye götürmesi için mahkeme tarafından kayyum atanacak.
Ciddigazete
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