İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti
Seçimlere 53 gün kala Meral Akşener'in Genel Başkanlığı'nı yaptığı İYİ Parti'de Trabzon İl Başkanı Hasan Saka, görevinden istifa etti.02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:07
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Saka "Davam, ülkem ve tüm inandığım değerler adına..5,5 aydır büyük bir şeref ve onurla yürütmekte olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hasan Saka, istifa gerekçesi ile ilgili ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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