İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Saka "Davam, ülkem ve tüm inandığım değerler adına..5,5 aydır büyük bir şeref ve onurla yürütmekte olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Saka, istifa gerekçesi ile ilgili ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.