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Siyaset İYİ Parti’de deprem! Görevi bırakan başkan duyurdu: İstifalarda patlama yaşanacak
Siyaset

İYİ Parti’de deprem! Görevi bırakan başkan duyurdu: İstifalarda patlama yaşanacak

İYİ Parti Kandıra İlçe başkanı Hilal Kübra Altınay, görevini bırakma kararı aldı. İl başkanına sert eleştirilerde bulunan Altınay, 'İstifalarda patlama yaşanacak' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 17:50:00 -
İYİ Parti’de deprem! Görevi bırakan başkan duyurdu: İstifalarda patlama yaşanacak

İYİ Parti Kandıra İlçe başkanı Hilal Kübra Altınay istifa etti.

Altınay çeşitli gerekçeler öne sürerek görevini bıraktı. İstifa sonrası partide çalkantılar başladı. İlçe Teşkilat Başkanı İsmail Ceyhan bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İl Başkanı Şanbaz Yıldız’a yüklendi.

Kandıra'ya hiç gelmedin tepkisi

EnKocali'de yer alan haber göre, Yıldız’ın Kandıra’ya hiç gelmediğini yazan Ceyhan, “Yıldız partiyi MHP’li zihniyetle yönetmeye devam ediyor. Hilal Kübra Altınay’ı çok arayacak Kandıra’da İyi Parti rüzgarı bitmiştir.

İstifalar patlama yapacak

Yönetimdeki arkadaşlar ve üye olan arkadaşlarla istifaları patlama yapacak bekle yıldız” diye yazdı. İsmail Ceyhan’ın bu açıklamasından sonra İyi Parti Kandıra İlçe Teşkilatında istifaların yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

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