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Siyaset İYİ Parti'de deprem: 45 istifa birden!
Siyaset

İYİ Parti'de deprem: 45 istifa birden!

İYİ Parti’de art arda istifaların yaşandığı ileri sürüldü. Muğla Köyceğiz ilçe yönetiminde 23 kişinin görevden ayrılmasının ardından 45 kişi daha partiden istifa ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 15:22:00 -
İYİ Parti'de deprem: 45 istifa birden!

Muğla Köyceğiz'de İYİ Parti'nin İl yönetiminin talebiyle istifa ettikleri iddia edilen ilçe başkanı Mehmet Durmuş ve 23 ilçe yöneticisinin ardından 45 kişi daha partiyle ilişiğini kestiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ilçe başkanı Mehmet Durmuş, "İşlerimin yoğun olması nedeniyle Köyceğiz İYİ Parti İlçe Başkanlığından istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, istifalar ile ilgili "Bildiğim kadarıyla Köyceğiz Yönetim Kurulu üyeleri istifa ettiği için görevden düştü. Konuyu tam detayı ile bilmiyorum. Araştıracağım" açıklamasında bulundu.

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