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İYİ Parti'de dava şoku yaşanıyor

İYİ Parti kurucu üyelerinden eski Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek, il parti binasının kendine ait olduğunu iddia ederek İYİ Parti'ye dava açtığını açıkladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:19
İYİ Parti'de dava şoku yaşanıyor

İYİ Parti kurucularından eski Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek, il başkanlığının bulunduğu parti binasının kendisine ait olduğunu iddia ederek, "İYİ Parti İl Başkanlığı mülkünde haksız ve işgalci konumda. Parti binasını boşaltması için dava açtım" dedi.

İYİ Parti kurucularından eski Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti İl Başkanlığının kullandığı binanın kendisine ait olduğunu belirterek, "İYİ Parti İl Başkanlığının kullandığı bina tarafıma ait olup, il başkanlığı kurulmasındaki tüm masraflar da tarafımdan yapılmıştır. İl başkanlığı tarafından kullanılan tüm eşyalar tarafımdan alınıp ücretleri ise tarafımdan karşılanmıştır. İl başkanlığı kurulması esnasında yapılan masraflara, İYİ Parti Genel Merkezinin hiçbir şekilde katkısı olmamıştır" diye konuştu.

"Benim hakkım olanı vermeyenler..."

Kira sözleşmesinin olmadığını ve taşınmazı boşaltmaları ihtarında bulunduğunu ifade eden Akyürek, "Ancak parti içindeki dengelerin farklı işlediğinin, aslında ahde vefanın olmadığı, kişilerin çıkarlarına öncelik verildiğini ben arkadaşlarım çok acı bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Parti üyeliğinden istifa ettikten sonra, il başkanlığına noterden göndermiş olduğumuz ihtarnamede binanın tarafıma ait olduğunu, kendileri ile kira sözleşmemin olmadığını ve taşınmazı boşaltmaları ihtarında bulundum. Kendileri ise kira sözleşmeleri olduğunu ve kira paralarını ödediklerini beyan etmişlerdir. Halbuki böyle bir durumun olmadığını kendileri de çok iyi bilmektedirler. Ülkeyi yönetmeye talip bir partinin gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, taşınmazı mı kullanmama engel olarak, içinde bulunan eşyaları benim almama rağmen kendilerine aitmiş gibi kullanmaları kabul edilebilir değildir. Bir dönem il başkanı sıfatına haiz olsam da parti içesinde oligarşi bir yapının halkın iradesine değil kendi çıkarları için uğraştıklarının ve hakka ve hukuka uygun davranmadıklarını gördüğümde istifa etmemin çok doğru bir karar olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayım. İYİ Parti ile hiçbir ilişkimiz kalmadığı gibi yaklaşan yerel yönetimler seçiminde ben ve arkadaşlarım sade bir vatandaş olarak benim hakkım olanı vermeyenler ile değil gerçekten hakkın yanında olan ve ülke sevdasını herkesten ve her şeyden önde tutanların yanında olacağımızı şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:19
  1. İYİ Parti
  2. Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Akyürek

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