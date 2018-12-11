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İYİ Parti'de Çolak adaylığını açıkladı

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Ali Dinçer Çolak, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

11 Aralık 2018 Salı 17:17
İYİ Parti'de Çolak adaylığını açıkladı

Olağanüstü genel kurul kararı alan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda ilk aday, kurucular kurulu üyesi Ali Dinçer Çolak oldu

İYİ Parti İstanbul İL Başkanlığı olağanüstü genel kurulu, 22 Aralık tarihinde yapılacak. Çok adaylı geçmesi beklenen genel kurulda ilk aday, Ali Dinçer Çolak oldu.

Adaylığını açıkladı

MHP Fatih eski ilçe başkanı ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Ali Dinçer Çolak, olağanüstü seçimli genel kurulda İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu bugün yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Ali Dinçer Çolak'ın adaylığını duyurduğu açıklama şöyle:

Türkiye’deki yerleşik siyasi düzenin dayattığı zorluklara boyun eğmeyerek başlattığımız demokrasi ve hukuk mücadelemizde beraber yürümekten her daim gurur duyduğum gönüldaşlarım; Hikayemizin başladığı, dünyanın en güzel şehri olan İstanbul’da sevgi, saygı, vefa ve güvene dayalı bir yönetim anlayışını hep birlikte oluşturarak, yerel seçimlerde hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için yola çıktık. Mücadele geçmişimiz, samimiyetimiz, teşkilatçılık tecrübemizle İYİ Parti’yi İstanbul’un en dirençli, güçlü ve başarılı partisi haline getirmek için hazırız. 22 Aralık'ta yapılacak İYİ Parti İstanbul olağanüstü il kongresinde il başkan adayı olduğumu ilan ediyorum. Allah yolumuzu açık, birliğimizi daim, sevgimizi samimi eylesin.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:17
  1. İstanbul
  2. İYİ Parti
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