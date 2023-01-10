İyi Parti'de bir skandal daha! Darbeye destek, Cumhurbaşkanı'na ağır hakaret!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti Keçiören Eski İlçe Başkanı olan Serdar Tunç ile bir araya geldikleri fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Serdar Tunç’un İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na aday olduğunu yazan Aydın, “Ülkemize ve milletimize hizmet için çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılı olacağına inanıyoruz.” ifadeleriyle adeta övgüler yağdırdı.

DARBE GECESİ FETÖ’CÜLERE DESTEK

Ancak İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na aday olan Serdar Tunç’un 15 Temmuz’da hain darbe gecesi yaptığı skandal paylaşımlar ortaya çıktı.

15 Temmuz 2016’da hain darbecilere destek veren tweetler atan Tunç, “Hala onurlu ve şerefli askerimizin varlığı umut veriyor” sözleriyle FETÖ’cü darbecileri övdü.