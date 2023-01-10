  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İyi Parti'de bir skandal daha! Darbeye destek, Cumhurbaşkanı'na ağır hakaret!
Siyaset

İyi Parti'de bir skandal daha! Darbeye destek, Cumhurbaşkanı'na ağır hakaret!

İYİ Parti Ankara İl Başkan Adayı olan Serdar Tunç'un 15 Temmuz gecesi hain FETÖ'cülere destek veren tweetler attığı, Cumhurbaşkanı'na ve annesine hakaretler yağdırdığı paylaşımlar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 09:56:00 - 2023-01-10 09:57:49
İyi Parti'de bir skandal daha! Darbeye destek, Cumhurbaşkanı'na ağır hakaret!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti Keçiören Eski İlçe Başkanı olan Serdar Tunç ile bir araya geldikleri fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Serdar Tunç’un İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na aday olduğunu yazan Aydın, “Ülkemize ve milletimize hizmet için çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılı olacağına inanıyoruz.” ifadeleriyle adeta övgüler yağdırdı.

DARBE GECESİ FETÖ’CÜLERE DESTEK

Ancak İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na aday olan Serdar Tunç’un 15 Temmuz’da hain darbe gecesi yaptığı skandal paylaşımlar ortaya çıktı.

15 Temmuz 2016’da hain darbecilere destek veren tweetler atan Tunç, “Hala onurlu ve şerefli askerimizin varlığı umut veriyor” sözleriyle FETÖ’cü darbecileri övdü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sinan

fetöcülerin pkklıların özgürce dolaştığı ülkede bunlar normal ip fetöcülerin kurduğu partidir ama memlekette terörle mücadele sınır dışında olduğundan halkın parası ile halka kurşun sıkıyorlar

ilker

Tayyip Erdoğan dan başka lider varsa oy vermedik mi? diğerleri işte böyle
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23