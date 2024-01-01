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Siyaset İYİ Parti’de bir istifa daha! Ama bu çok farklı
Siyaset

İYİ Parti’de bir istifa daha! Ama bu çok farklı

Yeniakit Publisher
2024-01-01 07:44:00 -
İYİ Parti’de bir istifa daha! Ama bu çok farklı

Kırşehir’in Kaman ilçesinin İYİ Partili İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, “İlçemde oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir” diyerek istifa etti.

İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Karaboğaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

 

“2017 yılında Sn. Müfit Göçen başkanımın tebliği ile İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanlığına atandım.

Bugüne kadar Kaman’ımıza dilinin döndüğü gücümün yettiği kadar hizmet etmeye çalıştım.

Son seçimlerden sonra İl Başkanlığımızda bir kan değişimi şekillendi. İlçemde de oylarımızın %13 den %8 düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar.
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Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir.

Bunu seçimlerden sonra ilgili organlarla da sürekli paylaştım. Koltuğu işgal etmeyip işi ehline teslim etmek ise bir vebal dir.

Sn İl Başkanım Zafer Satılmış ‘in en doğru kişilerle, Kırşehir ve tüm ilçelerimizde İYİ Parti Bayrağını en yükseklere çıkartacağına güvenim tamdır. Partimin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğim.

Başkanlığım süresince bilmeden kalbini kırdığım herkesten özür dilerim.

Son 2 senelik dönemde siyasi çıkarları ya da İYİ Parti’ye zarar vermek için şahsıma ve aileme çirkin ithamlarda bulunan zavallılar haricinde hakkımı herkese helal ediyorum.

Umarım hakkı geçenlerde bana hakkını helal ederler.

Saygı ve Sevgilerimle.”

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