İyi Parti'de başkaldırı: Affedin bilemedim!
Milli meselelerde iktidara takoz olan ve yürüttükleri kirli politika ile Türkiye düşmanlarının yanında saf tutan İYİ Parti'de sular durulmuyor. 6'lı masada yer alan İYİ Parti Türkiye'de herkesi kucaklayacağız tüm sorunları çözeceğiz diye mesajlar verirken kendi partisindeki başkaldırışları artık durduramıyor.
Milliyetçileri kendi safına geçirerek MHP'yi bölmek için kurulan İYİ Parti'de başkaldırışlar başladı. Başkan Erdoğan’ı devirme hayali kuran İYİ Parti seçim yaklaştıkça kendi içerisindeki sorunları artık çözemez hale geldi.
İYİ Parti Kurucularından Durmuş Yılmaz sosyal medyada yaptığı paylaşımla partisine karşı içindeki sitemleri döktü. Yılmaz, '98 köyün delelge sayısı nasıl 35’e düşüyor?' sorusunu sorarak aslında parti içindeki sorunların ne kadar ciddi boyutta olduğunu gösterdi.
İşte Durmuş Yılmaz'ın sosyal medyada yaptığı o paylaşım;