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Siyaset İyi Parti'de başkaldırı: Affedin bilemedim!
Siyaset

İyi Parti'de başkaldırı: Affedin bilemedim!

Milli meselelerde iktidara takoz olan ve yürüttükleri kirli politika ile Türkiye düşmanlarının yanında saf tutan İYİ Parti'de sular durulmuyor. 6'lı masada yer alan İYİ Parti Türkiye'de herkesi kucaklayacağız tüm sorunları çözeceğiz diye mesajlar verirken kendi partisindeki başkaldırışları artık durduramıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 14:37:00 -
İyi Parti'de başkaldırı: Affedin bilemedim!

Milliyetçileri kendi safına geçirerek MHP'yi bölmek için kurulan İYİ Parti'de başkaldırışlar başladı. Başkan Erdoğan’ı devirme hayali kuran İYİ Parti seçim yaklaştıkça kendi içerisindeki sorunları artık çözemez hale geldi.

İYİ Parti Kurucularından Durmuş Yılmaz sosyal medyada yaptığı paylaşımla partisine karşı içindeki sitemleri döktü. Yılmaz, '98 köyün delelge sayısı nasıl 35’e düşüyor?' sorusunu sorarak aslında parti içindeki sorunların ne kadar ciddi boyutta olduğunu gösterdi.

İşte Durmuş Yılmaz'ın sosyal medyada yaptığı o paylaşım;

Anladık mühür kimdeyse Süleyman o. Müracaat etmediler diye kılıf bulmakta zor değil. 98 köyün delelge sayısı nasıl 35’e düşüyor? Adil ve demokratik seçim bu mu? Affedin bilemedim.
 
Öte yandan Durmuş Yılmaz'ın sosyal medyadaki paylaşımının altına birçok partili isimlerde İYİ Parti'deki usülsüzlükleri itiraf etti.
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