İYİ Parti yine aynı masalı uyduruyor! Önce Akşener şimdi Koray Aydın!

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, KRT TV’de Gürkan Hacır’ın sunduğu ‘Şimdiki Zaman’ programına konuk oldu.

Partisinin yol haritasına ve siyasete ilişkin açıklamalarda bulunan Koray Aydın, AK Parti’nin oyunun 28-30 bandında, İYİ Parti’nin ise yüzde 20 bandında olduğunu ileri sürerek, CHP'nin ana muhalefet koltuğuna ortak olduğunu iddia etti.

Aydın şu ifadeleri kullandı:

Biz 20 bandına oturmuş bir partiyiz ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Partimize olan ilgi ve teveccüh çok fazla. Bunu çok yukarılara taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Buna dayalı olarak da gelecek planlamamızı yapıyoruz. Biz hayalci bir parti değiliz. Benim söylediğim rakamlar gerçekçi rakamlar.

İYİ Parti her seçim öncesi aynısını yapıyor

Koray Aydın'ın açıklaması akıllara Meral Akşener'in 2018 seçimleri öncesinde kullandığı ifadeleri getirdi. Seçimler öncesi Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Akşener, partisinin oy oranının yüzde 20'ye yakın çıktığını iddia etmiş ancak seçimlerde 9.9 oy almıştı.