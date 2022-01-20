  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İYİ Parti yine aynı masalı uyduruyor! Önce Akşener şimdi Koray Aydın!
Medya

İYİ Parti yine aynı masalı uyduruyor! Önce Akşener şimdi Koray Aydın!

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, katıldığı KRT yayınında, partisinin oy oranının yüzde 20 bandında olduğunu ileri sürdü. Aydın'ın iddiası akıllara Genel Başkan Meral Akşener'in 2018 seçimleri öncesi oy oranlarının yüzde 20 olmasını söylemesine rağmen seçimlerde 9.9 oy aldığını getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 01:06:00 - 2022-01-20 01:12:23

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, KRT TV’de Gürkan Hacır’ın sunduğu ‘Şimdiki Zaman’ programına konuk oldu.

Partisinin yol haritasına ve siyasete ilişkin açıklamalarda bulunan Koray Aydın, AK Parti’nin oyunun 28-30 bandında, İYİ Parti’nin ise yüzde 20 bandında olduğunu ileri sürerek, CHP'nin ana muhalefet koltuğuna ortak olduğunu iddia etti.

Aydın şu ifadeleri kullandı:

Biz 20 bandına oturmuş bir partiyiz ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Partimize olan ilgi ve teveccüh çok fazla. Bunu çok yukarılara taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Buna dayalı olarak da gelecek planlamamızı yapıyoruz. Biz hayalci bir parti değiliz. Benim söylediğim rakamlar gerçekçi rakamlar.

İYİ Parti her seçim öncesi aynısını yapıyor

Koray Aydın'ın açıklaması akıllara Meral Akşener'in 2018 seçimleri öncesinde kullandığı ifadeleri getirdi. Seçimler öncesi Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Akşener, partisinin oy oranının yüzde 20'ye yakın çıktığını iddia etmiş ancak seçimlerde 9.9 oy almıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay