İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne soğuk duş! Yüzlerce kişi MHP'ye geçti

Seçimler yaklaşıyor. İYİ Parti ve Zafer Partisi'nde ayrılıklar devam ederken, İstanbul-Sultanbeyli'de 813 kişi Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin saflarına katıldı.

Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Ülvi Yönter'den açıklama geldi. Yönter açıklamasında, şunları kaydetti:

''Günden güne büyüyoruz. 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında herkes her şeyi görecek. Binlerce insanın saflarımıa katılmasını gururla kabullendik. Onlarla şimdi aynı hedefler doğrultusunda yürüyoruz. Diğer partilerden katılan vatandaşlarımız MHP'ye güç verdiler. Hepsine tekrar hoş geldiniz diyorum. MHP ve Cumhur İttifakı demek, Türkiye demek, İslam alemi demek. Mazlumların umudu demek.''

Yönter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili de ''Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili spekülasyon yapanların hepsi demokrasinin mankurtlarıdır. Hukuk tanımaz cahillerdir.'' ifadelerini kullandı.