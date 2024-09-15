İYİ Parti ve Yeniden Refah'a büyük şok! Ve çöküş başladı

Bülent Erandaç, Yeni Asır gazetesindeki köşe yazısında İyi Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin içindeki siyasi çalkantıları ele aldı. Erandaç, İyi Parti'deki istifaların ve YRP'nin belediye başkanlarının istifalarının söz konusu partilerin erimesine sebep olduğunu belirtti. Yazısında, bu durumun TBMM'de partilerin güç kaybetmesine yol açacağını ifade eden Erandaç, kulislerdeki birleşme ve ayrılma planlarının hızlandığını dile getirdi. İşte Bülent Erandaç'ın dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

"(...) 14 Mayıs'taki seçimde 44 milletvekili çıkaran İyi Parti'nin, istifalar ile birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 30'a geriledi.

İstifaların önü kesilemiyor. İyi Parti'de Meral Akşener dönemi sona erince, siyasi mahfillerde, 'Artık İyi Parti'ye gerek yok' kulisleri başlamıştı. Meral Akşener dönemi sona ererken olağanüstü kurultay yapılmış, partinin milliyetçi kanadının önde gelen iki ismi, Koray Aydın ile Musavat Dervişoğlu çarpışmıştı. Kaybeden Koray Aydın istifa etti. Kazanan Dervişoğlu, hâkimiyet kuramadı.

Geçen hafta yapılan anketlerde, İyi Parti'nin eridiği net biçimde ortaya çıktı. İyi Parti'nin oy oranının 14 Mayıs'a göre ciddi oranda azaldığı görüldü (yüzde 2-3'lerde). Önceki gün, İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti. Böylece partinin milletvekili sayısı 30'a düştü. İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği ve yüzde 3,64 oy alan Özlale, seçimlerin ardından da istifa kararı almıştı. Özlale, 8 Nisan 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İyi Parti'den ayrıldığını duyurmuştu.

Açıklamasında, "Partide ilk günkü heyecan kalmadı. Makul çözümler sunmak mümkün olmadı.

Siyaset üretmek imkânsız" demişti.

DERVİŞOĞLU İKNA ETTİ

Özlale, 19 gün sonra Musavat Dervişoğlu'nun başa gelmesiyle GİK üyesi olarak partiye geri dönmüştü. Bu sefer geri dönmeyecek.

CHP ile dirsek teması içerisinde olduğu iddia ediliyor.

10-15 milletvekilinin daha diğer partilere geçeceği iddia ediliyor.

İyi Parti, gruptan düşme tehlikesi yaşıyor. Ekim'den itibaren, TBMM aritmetiği çok değişecek kulisleri hızlandı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partileri bir taraftan ayrı ayrı grup planları yaparken, diğer taraftan birleşme görüşmeleri içinde. Davutoğlu, Genel Başkanlığı bırakma karşılığında, Babacan'dan "2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı" için desteğini istediği, Babacan'ın garanti vermediği konuşuluyor.

Davutoğlu Partisi ile TBMM'de grup kurmak için birleşen Saadet Partisi, 20 milletvekili gibi kritik eşikte. Sayılarını artırmak için bağımsızlar ve İyi Parti'den ayrılmak isteyenlerle görüşüyorlar.

Birleşme olmazsa, DP ve İYİP'ten milletvekili alarak grup kurma niyetindeler. Erbakan'ın partisi YRP de sıkıntı yaşıyor.

Belediye başkanları birer birer istifa ediyor. Son olarak Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifası, YRP'yi çok sarstı.

Yeni istifalar olacağı söyleniyor. (...)"

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