İYİ Parti ve HDP dostluğunu ifşa eden paylaşım! 'Randevusuz kahvaltıya giderim'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yapan HDP'li Hasip Kaplan bu kez de 6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti lideri Meral Akşener'e randevusuz kahvaltıya gidebileceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle geçtiğimiz günlerde gündeme gelen HDP'li Hasip Kaplan, bu kez de İYİ Parti lideri Meral Akşener için, 'Randevu almadan Akşener'e kahvaltıya rahat giderim.' dedi.
İP Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği kahvaltı sözünün ardından HDP'den bir kahvaltı çıkışı daha geldi.
HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, istediği zaman randevu almadan Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyledi.
"Randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim"
Kaplan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener'e kahvaltıya rahat giderim.
Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı
Kaplan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de "Yanındayız" mesajı paylaşmıştı.