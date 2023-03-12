"İYİ Parti ve CHP’yi yan yana getirmek…" Akşener'in kıvrak sözleri ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili açıklamalar yapmıştı.

Konuşmasında HDP'li Mithat Sancar'ı 'hoca' ifadesiyle anan Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez." ifadelerini kullanmıştı.

O sözleri gündeme geldi

İttifak ortağı CHP'nin HDP ile görüşmesinde bir sakınca görmediğini açıklayan Akşener'in 2017'de yaptığı bir konuşma gündeme geldi. İYİ Parti'nin CHP ve HDP ile yan yana geldiği yönündeki açıklamalara tepki gösteren Akşener, "İYİ Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum." demişti.