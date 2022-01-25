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Siyaset İYİ Parti ve CHP arasında Diyarbakır kavgası patladı
Siyaset

İYİ Parti ve CHP arasında Diyarbakır kavgası patladı

İYİ Parti ve CHP arasında Diyarbakır kavgası patlak verdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Diyarbakır" açıklamasına gönderme yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:00:00 -
İYİ Parti ve CHP arasında Diyarbakır kavgası patladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır’dan geçer" açıklamasına isim vermeden tepki gösterdi.

Ağıralioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer.

TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!"

 

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