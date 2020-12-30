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Siyaset İYİ Parti Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı
Siyaset

İYİ Parti Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran İYİ Parti Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, sağlık durumuna ilişkin son durumu da paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:03:00 -
İYİ Parti Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Durmuş, gelişmeyi sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu.

"Şimdilik durumum iyi"

İşte İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın o açıklaması:

"İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi."

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