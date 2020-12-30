İYİ Parti Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz koronavirüse yakalandı
Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran İYİ Parti Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, sağlık durumuna ilişkin son durumu da paylaştı.
İYİ Parti Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Durmuş, gelişmeyi sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu.
"Şimdilik durumum iyi"
İşte İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın o açıklaması:
"İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi."