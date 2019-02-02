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İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

İYİ Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Seçimlere CHP ile ittifak yaparak girecek olan İYİ Parti 112 belediye başkan adayını daha belirledi. İYİ Parti'nin Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Prof. Dr. Atakan Aksoy olmasından sonra İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Peki İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019 isim listesi

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:07
İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

İYİ Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Seçimlere CHP ile ittifak yaparak girecek olan İYİ Parti 112 belediye başkan adayını daha belirledi. İYİ Parti'nin Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Prof. Dr. Atakan Aksoy olmasından sonra İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Peki İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019 isim listesi

İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli, Balıkesir, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek. 

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

İYİ Parti, 1'i büyükşehir, 3'ü il, 82'si ilçe ve 26'sı belde toplam 112 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Hayati Tekin, Adıyaman Belediye Başkanı adayının Abdülkadir Kırmızı, Kütahya Belediye Başkanı adayının Aynur Sezer, Yozgat Belediye Başkanı adayının ise Metin Özışık olduğu belirtildi. Açıklanan listede ayrıca 82 ilçe ve 26 beldenin adayı yer aldı.

İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:07
  1. Osmaniye
  2. Yozgat
  3. Samsun
  4. Nevşehir
  5. Manisa
  6. Kütahya
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Isparta
  10. Denizli
  11. Balıkesir
  12. Ankara
  13. Adıyaman
  14. İYİ Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları 2019
  15. İYİ Parti Trabzon akçabat belediye başkan adayı 2019
  16. İYİ Parti Trabzon Araklı belediye başkan adayı 2019
  17. İYİ Parti Trabzon Arsin belediye başkan adayı 2019

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