İyi Parti tiyatrosu! Akşener: Nerede kalmıştık?

Seçimlerde partisinden daha düşük oy alarak hezimeti tadan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisiyle birlikte oynadığı tiyatro bugün sona erdi. Tekrar aday olmayacağını söyleyerek partilileri kendisine yalvartan ve "istenen genel başkan" izlenimi uyandırmak isteyen Akşener, partisinin 2. Olağanüstü Kongresi'nde, "Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. 'Gel' dediniz, geldim. Nerede kalmıştık?" dedi.

Çakma Şansölye: Meral Akşener

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayı başladı. Genel Başkan Meral Akşener, kurultayın açılış konuşmasını yaptı.

Akşener'in açıklamaları:

Yola çıkarken bir iddia koyduk ortaya. Başaracağız dedik. Bunu derken bir yerlere sırtımızı hiç dayamış değildik. Kimseye zafer garantisi falan da vermedik. Mesele iddialı olmaksa yine söylüyorum, başarağız, başarağız, başaracağız. Kendi partimde ihtilaf konusu olmaktansa noktayı koyarım dedim.

"ELİMİ AYAĞIMI BAĞLAYAN HAMLEYE ÇEVİRDİNİZ"

Veda niyetine 'Ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz, 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. 'Gel' dediniz, geldim. Nerede kalmıştık?

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal'in posterleri asıldı. Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" sloganı bulunuyor.

Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı. Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Akşener'in tek aday gösterilmesi beklenen kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları belirlenecek. Bin 124 delegenin oy kullanacağı belirtilen kurultayda, "çarşaf liste" yönteminin uygulanacağı kaydediliyor.