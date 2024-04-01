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Gündem İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Yol haritamızı belirleyeceğiz
Gündem

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Yol haritamızı belirleyeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-04-01 02:44:00 -
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Yol haritamızı belirleyeceğiz

31 Mart yerel seçimler sona erdi. Seçim sonuçlarını değerlendiren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yol haritasının belirleneceğini açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz” dedi.

İYİ Parti’den seçim sonrası ilk açıklamayı, parti sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleşen seçimde milletin kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koyduğunu belirterek, “En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir. Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zorlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti olarak seçilen belediye başkanlarını da kutluyor ve milletimize yerelde başarılı hizmetler yapmalarını diliyoruz. Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu yol haritası dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin milli çıkarlarını ve her Türk vatandaşının hakkını sonuna kadar korumaya odaklı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gerek belediye başkanlıkları gerekse belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber tüm istişare ve değerlendirmeleri yaparak milletimizle paylaşacağız.”

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